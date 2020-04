Anderlecht praat met Beerschot-keeper Mike Vanhamel

Anderlecht ziet in Mike Vanhamel (30) van Beerschot een potentiële nieuwe doelman. RSCA zoekt keepers, want Hendrik Van Crombrugge is gegeerd, Davy Roef heeft een principeakkoord met AA Gent, Frank Boeckx stopt en Thomas Didillon blijft liever bij zijn huurclub RC Genk. De eerste contacten met de ervaren Vanhamel zijn al gelegd.

Het wordt een dilemma. Wat doet Anderlecht straks met Hendrik Van Crombrugge? Enerzijds kende de keeper een topseizoen. Hij is de eerste luitenant van Vincent Kompany en erg belangrijk in de kleedkamer. Sportief zou het pijn doen als Van Crombrugge straks vertrekt. Anderzijds zijn de financiële cijfers bij Anderlecht zo bloedrood dat het een topbod op zijn doelman misschien niet zal kunnen weigeren. En Van Crombrugge is erg gegeerd. Hij staat op de lijst bij Hertha Berlijn, FC Köln, Schalke 04...

De Brusselaars beseffen dat ze voorbereid moeten zijn op een vertrek en tasten de keepersmarkt af. Daarbij kwamen ze uit bij Mike Vanhamel. Die speelde dit seizoen alle wedstrijden bij Beerschot in 1B en slikte in 28 matchen slechts 27 treffers. Op zijn dertigste heeft Vanhamel heel wat ervaring. In zijn twaalfjarige carrière stond hij weliswaar in doel bij negen clubs – onder meer bij RWDM, Lierse, KV Oostende – maar hij toonde zich er telkens een betrouwbaar sluitstuk. Bovendien is Vanhamel een echte Brusselaar, die het een eer zou vinden voor Anderlecht te spelen, waar hij in doel stond bij de jeugd toen hij vijftien was.

De interesse is kenbaar gemaakt, maar er moet ook met Beerschot gepraat worden. Vanhamel heeft op het Kiel nog een contract tot 2022 en is dus niet gratis. Zijn transferprijs lijkt echter niet onoverkomelijk, net als zijn loon. Dat is belangrijk voor dit Anderlecht in besparingsmodus.

Vanhamel speelde in de jeugd bij Anderlecht. Foto: BELGA

Roef op weg naar Gent

Zeker omdat het niet ondenkbaar is dat Anderlecht nog een tweede extra doelman nodig heeft. Thomas Didillon (24) is uitgeleend aan RC Genk en gaf al aan dat hij daar wil blijven. De Limburgers moeten dan wel zijn aankoopoptie lichten. Op Frank Boeckx (33) en Davy Roef (26) – allebei einde contract – rekent Anderlecht niet meer. Boeckx zal stoppen door rugproblemen en wordt fulltime keeperstrainer bij de U21. Roef wil al meer dan een jaar elders zijn kans wagen. In de winter was er al interesse van AA Gent en die is er nog altijd. Meer nog, Roef heeft een principeakkoord met de Buffalo’s en wimpelt alle andere geïnteresseerde teams voorlopig af.

Als reservekeeper kreeg Anderlecht ook al de transfervrije Thomas De Bie (19), een Belgische jeugdinternational van Tottenham, aangeboden.

