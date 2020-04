Veiligheidsraad zit samen over verlenging coronamaatregelen: deze knopen moeten ze doorhakken

De Nationale Veiligheidsraad zit sinds 14 uur samen. Er is weinig discussie over: de lockdown zál nog minstens twee weken langer duren. Maar de Veiligheidsraad moet ook beslissen over hoe ons land voorzichtig uit de quarantaine kan komen. En ze moet beslissen hoe de zomer er zal uitzien. Een overzicht van de heetste hangijzers.

Blijft lockdown aanhouden?

“Het virus wordt moe, het is belangrijk dat we onze greep blijven aanhouden. Er zit hoop in deze cijfers.” Zo vat viroloog Steven Van Gucht de coronaepidemie in ...