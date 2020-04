KAART. Dit zijn de eerste resultaten van coronatests in woon-zorgcentra: opvallend veel besmettingen zonder symptomen

De eerste reeks tests op het coronavirus in woon-zorgcentra zorgt op veel plekken voor verrassingen. Meer dan verwacht blijken bewoners en personeelsleden zonder symptomen toch besmet. Ontdek op de kaart hieronder de eerste resultaten.

De woon-zorgcentra gingen er vaak vanuit dat de bewoners die besmet zijn met het coronavirus, gezien hun leeftijd, automatisch ziek zouden worden. Maar dat blijkt niet het geval. “De drie positief geteste bewoners toonden geen symptomen en zijn een week na het testen nog altijd niet ziek geworden”, is te horen in woon-zorgcentrum Hortensia in Lauwe.

Eenzelfde verhaal bij Westervier in Brugge. Dat is met 21 overlijdens sowieso al zwaar getroffen. Uit de testresultaten blijkt nu dat 63 van de 99 bewoners en 27 personeelsleden besmet zijn, in beide gevallen vaak zonder symptomen. “Dit resultaat ondersteunt de stelling dat symptoomloze bewoners en personeel in de woon-zorgcentra dringend getest moeten worden”, zegt Dirk Lips, algemeen directeur van de overkoepelende vzw Curando. “Dat geldt ook voor stagiaires die binnenkort – als de scholen weer opengaan – in de ruime zorgsector tewerkgesteld zullen worden. Hun aanwezigheid vormt dan een extra risico voor de gezondheid van onze bewoners.”

De volledige analyse van deze eerste reeks testresultaten volgt in principe vandaag, op een nieuwe bijeenkomst van de taskforce van de Vlaamse regering.