Meer besmettingen dan gezonde personen, maar: zwaarst getroffen rusthuis lijkt over piek heen

Lubbeek -

Het aantal overlijdens dat dagelijks gemeld wordt vanuit de woon-zorgcentra over heel Vlaanderen, is angstwekkend. Het lijkt soms wel of iedereen die er besmet raakt, ten dode opgeschreven is. Maar nu komt er positief nieuws uit één van de zwaarst getroffen woon-zorgcentra van het land, ’t Spelthof in Binkom (Lubbeek). “De rust lijkt terug te keren.”