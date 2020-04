En nu: gehandicapteninstellingen testen

Na een eerste reeks testen in de woon-zorgcentra komt nu de gehandicaptensector aan bod. De eerste negen instellingen krijgen deze week testkits voor bewoners en personeel. “Een signaal dat we hen niet zijn vergeten”, zegt Karine Moykens, voorzitter van de taskforce.

De aanpak van de coronacrisis in de zorgsector een versnelling hoger schakelen, die opdracht kreeg de taskforce onder leiding van Vlaams ambtenaar Karine Moykens. Dat doet ze onder meer door niet alleen in woon-zorgcentra bewoners en personeel te testen, maar ook in instellingen voor mensen met een handicap. “We willen onze actieradius uitbreiden naar alle instellingen in de zorgsector waar kwetsbare mensen wonen”, zegt Moykens. “Op basis van de eerste testen in de woon-zorgcentra en het advies van de virologen willen we daarvoor een strategie op langere termijn opzetten, maar pas woensdag hebben we daarvoor voldoende gegevens. Om die tijd te overbruggen hebben we nu negen gehandicapteninstellingen geselecteerd waar de vermoedelijke besmetting het grootst is. Die gaan we deze week, samen met nog eens 35 woon-zorgcentra, testen.”

Zodat er niet evenveel tijd verloren gaat als bij de woon-zorgcentra?

“Bij het begin van deze crisis heeft men interfederaal de keuze gemaakt dat de ziekenhuizen op de eerste plaats komen, pas daarna de zorginstellingen. Dat had vooral te maken met de testcapaciteit. Maar het heeft geen zin om achteruit te kijken. Wij gaan van daaruit nu verder.”

Niet iedereen reageerde even enthousiast op de testen in de woon-zorgcentra. Iemand die negatief test bijvoorbeeld, kan de dag nadien al positief zijn, wat een vals gevoel van veiligheid geeft.

“De tests helpen om de besmette bewoners van de anderen af te scheiden. Dus in die zin is dat zeker een meerwaarde. Maar er komt ook andere ondersteuning. We brengen nu bijvoorbeeld in kaart waar de grootste noden zitten, zowel qua logistiek als managementondersteuning als extra (medisch) personeel. Dat proberen we te matchen met het aanbod dat er is vanuit de ziekenhuizen en andere zorgaanbieders.”

De grootste zorg in veel instellingen is het aanbod aan beschermend materiaal.

“We hebben nieuwe bestellingen geplaatst en blijven dat doen om eraan te voldoen, al zal ik pas helemaal gerust zijn als de kwaliteit is getest én, als ze allemaal op de juiste plaatsen zijn geleverd.”

Bemoeilijkt de versnippering met de federale overheid uw werk niet? De Franse Gemeenschap bijvoorbeeld zou de testen liever volledig in eigen handen krijgen.

“Aan Vlaamse kant is die vraag er niet. Federaal minister Philippe De Backer is bevoegd, maar wij bepalen waar de testen in de Vlaamse sectoren prioritair worden ingezet. Daarover is een open communicatie. Die samenwerking loopt goed. Er zijn nu andere prioriteiten dan daarover te debatteren.”