Otter in natuurgebied gespot waar hij al 50 jaar niet te bespeuren was: “Dat ik dit nog mag meemaken”

Willebroek -

In een van de vijvers in het Broek in Blaasveld is een otter gezien. Het dier kon enkele keren op camera vastgelegd worden. “De laatste keer dat we in het Broek een otter gespot hebben, was in 1971, bijna 50 jaar geleden. Een bewijs dat het met de waterkwaliteit in beken en rivieren toch beter gaat. We proberen zijn spoor te volgen”, zeggen Hans Van Praet en Wim De Maeyer van het Agentschap Natuur & Bos.