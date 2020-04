Telex: 43.000 gezondheidswerkers ontslagen in VS

Het personeel in Japanse ziekenhuizen mag in uitzonderlijke gevallen zware alcoholische dranken gebruiken als ontsmettingsmiddel, als aan dat laatste een tekort is ontstaan. Dat schrijft het Japanse ministerie van Volksgezondheid. “Als dat absoluut noodzakelijk is, mag drank met een alcoholpercentage tussen 70 en 83 procent dienen om de handen te wassen”, klinkt het.

In de Verenigde Staten werden in de maand maart 43.000 gezondheidswerkers ontslagen in ziekenhuizen. Doordat niet-essentiële behandelingen stopgezet werden, hebben privé-investeerders van ziekenhuizen het personeel op non-actief moeten zetten. Dat blijkt uit officiële cijfers die The Guardian kon inzien. Anderen werden verplicht tot halftime werk of zagen een forse verlaging van het loon.

Enkele duizenden winkels in Oostenrijk mochten gisteren opnieuw de deuren openen. Het gaat om tuincentra, doe-het-zelfwinkels en kleinere winkeltjes die een oppervlakte hebben van minder dan 400 vierkante meter. Het is wel verplicht om een mondmasker te dragen in supermarkten en apotheken. Ook in Italië mochten er op sommige plaatsen winkels opnieuw opengaan. In Lombardije en andere zwaar getroffen regio’s in het noorden blijven de winkels dicht.

In Zuid-Korea hebben 116 ‘genezen’ coronapatiënten opnieuw positief getest. Onderzoek moet uitwijzen of ze voor een tweede keer geïnfecteerd zijn, of dat het virus dat nog in hun lichaam zat op een of andere manier gereactiveerd is.

China is gestart met het testen op mensen van twee nieuwe mogelijke vaccins tegen het coronavirus. Dat meldt het staatspersagentschap Xinhua. De tests staan wel nog in een vroeg stadium. De twee vaccins zijn ontwikkeld door een bedrijf uit Peking en een ander bedrijf uit Wuhan. China kondigde in maart ook al aan een vaccin te beginnen testen op mensen. Ook in de VS wordt al een vaccin getest.

De ontbossing in het Amazonewoud is met meer dan 50 procent toegenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat melden Braziliaanse media, die de verklaring zoeken bij het coronavirus. Regeringen zouden door de pandemie afgeleid zijn. Op drie maanden tijd verdween bijna 800.000 m² regenwoud. Naar verwachting zal de ontbossing in de loop van het jaar nog verder toenemen omdat de controles volgens wetenschappers en milieuactivisten zullen afnemen vanwege de pandemie.

(lto)