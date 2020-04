IMF ziet Belgische economie 6,9 procent krimpen

Het coronavirus hakt er stevig in, zo blijkt dinsdag uit de World Economic Outlook van het IMF. Voor België voorspelt het IMF dit jaar een economische terugval van 6,9 procent (tegen een groei van 1,4 procent in 2019). Volgend jaar zou een herstel kunnen volgen van 4,6 procent.

De terugval van de economie is slecht nieuws voor de arbeidsmarkt: de werkloosheidsgraad zou toenemen van 5,4 procent in 2019 naar 7,3 procent dit jaar, om in 2021 terug onder de 7 procent te zakken. Dat betekent dat circa 100.000 landgenoten hun baan zullen verliezen. En dat is voor alle duidelijkheid gerekend zonder de tijdelijke werklozen.

Zowel in de eurozone (-7,5 procent) als de Verenigde Staten (-5,9 procent) verwacht het IMF dit jaar zware economische klappen. Azië zou op een nulgroei afstevenen. De wereldwijde economie zou volgend jaar met 5,8 procent kunnen herstellen, in het geval van een scenario waarbij de coronapandemie in de tweede helft van dit jaar afzwakt en de beperkende maatregelen kunnen worden versoepeld. Dankzij overheidssteun zou de economische activiteit dan normaliseren in 2021. Voor de eurozone stelt het IMF een herstel van 4,7 procent voorop.

Bijkomend uitstel bedrijfsvoorheffing en btw

Intussen heeft minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) de betalingstermijnen voor btw en bedrijfsvoorheffing met twee maanden verlengd. Daardoor kunnen bedrijven de verschuldigde lasten later betalen zonder dat de fiscus nalatigheidsintresten en boetes mag innen. De uiterste betalingstermijn voor de bedrijfsvoorheffing is 15 juli, voor de btw is dat 20 juli.

Eerder was er al uitstel voor maart, wat zorgde voor een liquiditeitsbuffer van 4,5 miljard euro voor zelfstandigen en bedrijven.