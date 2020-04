België gaat zelf mondmaskers maken

Dat Belgische bedrijven mondmaskers produceren, garandeert volgens De Backer kwaliteit. De minister moest vorige week nog bekendmaken dat een lading van drie miljoen Chinese maskers na levering onbruikbaar bleek. Tegelijk worden de tekorten voor het zorgpersoneel nijpender. De komende maand heeft ons land vijftien miljoen chirurgische maskers en drie miljoen FFP2-maskers nodig.

Van Heurck is een Antwerps bedrijf, gespecialiseerd in werkkledij. ECA is een bedrijf uit het Oost-Vlaamse Assenede, gespecialiseerd in autotextiel. Op enkele weken tijd installeren de bedrijven vier machines voor de productie van chirurgische mondmaskers. Elke machine kan 45 miljoen maskers per jaar maken, in totaal dus 180 miljoen stuks per jaar, of ongeveer 3,5 miljoen per week.

“Als dat nodig zou blijken, kunnen we de volledige Belgische bevolking van hoogwaardige, chirurgische maskers voorzien. Voor de distributie zijn we in gesprek met Bpost”, zegt De Backer.

De twee Belgische bedrijven hebben ook een FFP2-machine aangekocht. “We willen ook samenwerken met Nederland”, zegt De Backer. “Daar worden op dit moment al FFP2-maskers gemaakt, maar nog geen chirurgische maskers. We gaan ruilen.”(blg, ds)