Leveranciers moeten geen quota meer hanteren bij de levering van paracetamol aan apotheken. Wel kunnen patiënten nog steeds maar één doosje per keer kopen. Op 19 maart zag het FAGG zich genoodzaakt om quota in te stellen, omdat paracetamol door de coronacrisis in apothekers gehamsterd werd.

De professor en assistent van de vakgroep Communicatiewetenschappen van de UGent die in een livestream met studenten politieagenten hadden beledigd, hebben ontslag genomen. Een van de lesgevers had “Sieg Heil” en “welkom in nazi-Duitsland” naar de agenten geroepen, nadat de politie tussenkwam voor een melding van geluidsoverlast.

Het aantal verplaatsingen buiten de eigen gemeente lag het voorbije weekend 31 procent hoger dan drie weekends geleden. Ook over de hele week bekeken deden mensen vorige week 11 procent meer verplaatsingen buiten de eigen gemeente dan drie weken geleden. Minister Philippe De Backer (Open VLD) roept de bevolking op om zich aan de maatregelen te blijven houden, ook al is dat niet makkelijk.

Alcoholische dranken helpen niet tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Het WHO ging daarmee dinsdag in tegen het gerucht dat de consumptie van sterke drank het virus kan doden. De WHO wijst er net op dat alcoholconsumptie iemand kwetsbaarder kan maken voor de ziekte. “Alcohol brengt het immuunsysteem in gevaar en doet het risico op nadelige gevolgen voor de gezondheid toenemen. En daarom zouden mensen hun alcoholverbruik altijd zo laag mogelijk moeten houden, zeker tijdens de Covid-19-pandemie”, klinkt het.

Een baby van één maand oud is de jongste besmetting in ons land. In Sint-Truiden brachten ouders Shirley Ickmans en Pascal Budo hun dochter Zoë naar het ziekenhuis voor reflux-problemen. De baby testte daar positief voor corona. Intussen zit het gezin in quarantaine en dragen ze mondmaskers. Voorlopig stelt Zoë het goed.

Limburgers hadden, samen met West-Vlamingen, vlak voor de lockdown nog de meeste contacten buiten het gezin. Werknemers schakelden in Limburg minder snel naar thuiswerk en in de eerste helft van maart gingen kinderen nog vaak bij de grootouders. Dat verklaart mogelijk waarom het coronavirus in onze provincie zo hard toeslaat. Op vraag van Het Belang Van Limburg analyseerde UHasselt de antwoorden van 50.000 limburgs in de corona-enquête die wekelijks wordt georganiseerd door de UAntwerpen. (lto)