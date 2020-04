Oostende vecht licentie Anderlecht niet langer aan

Een eerste stap tot toenadering? KV Oostende heeft besloten om de proflicentie van Anderlecht niet langer aan te vallen voor het BAS. De kustclub is nog steeds niet akkoord met het oordeel van de licentiecommissie dat Marc Coucke als schuldeiser geen significante invloed heeft op KVO, maar wil de ex-voorzitter niet langer publiekelijk aanpakken. Om het faillissement te vermijden en om een overname door het Amerikaanse PMG mogelijk te maken, moet Coucke zijn handtekening zetten onder een afbetalingsplan voor de 6,2 miljoen euro schulden en de hoge tribunehuur. Volgens bepaalde bronnen zijn de partijen weer on speaking terms.

Als KVO failliet gaat, is Coucke zijn tribune en zijn geld ook kwijt. “Wij willen werken aan een oplossing waarbij alle partijen water in de wijn doen”, aldus voorzitter Frank Dierckens. KVO gaat bij het BAS uiteraard wel in beroep tegen het niet verkrijgen van zijn eigen licentie. Tot 9 mei kunnen nieuwe documenten aan het dossier worden toegevoegd, maar als er een deal komt met Coucke, lijkt het voorbestaan als profclub verzekerd. (jug)