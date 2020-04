Trump schort Amerikaanse bijdrage aan Wereldgezondheidsorganisatie op

De Amerikaanse president Donald Trump schort de Amerikaanse bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie op. Trump beschuldigt de WHO ervan de coronacrisis “totaal verkeerd” te beheren.

De Verenigde Staten dragen elk jaar ongeveer 500 miljoen dollar bij aan de kas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), een onderdeel van de Verenigde Naties. President Trump had eerder al aangekondigd de financiering te zullen herbekijken en “mogelijk” op te schorten. Hij noemde de organisatie onder meer “China-centered”.

Tijdens zijn dagelijkse persconferentie kondigde Trump dinsdagavond dan aan: “Vandaag draag ik mijn administratie op om de financiering van de Wereldgezondheidsorganisatie te stoppen, terwijl een evaluatie gebeurt om de rol van de organisatie te beoordelen in het serieus verkeerd aanpakken en toedekken van de verspreiding van het coronavirus.”

“Iedereen weet wat daar aan de hand is”, voegde hij toe.

“Amerikaanse belastingbetalers voorzien in 400 à 500 miljoen dollar per jaar voor de WHO. Daartegenover staat China, dat ongeveer 40 miljoen bijdraagt en zelfs minder. Als de leidende sponsor van de organisatie, hebben de VS de plicht om aan te dringen op volledige verantwoording”, aldus Trump.

“Politieke correctheid”

“Een van de gevaarlijkste en kostelijke beslissingen van de WHO, was de rampzalige beslissing om zich te kanten tegen reisbeperkingen vanuit China en andere naties. Ze waren zeer gekant tegen wat wij deden. Gelukkig was ik niet overtuigd en schortte ik reizen vanuit China op, waarmee ik talloze levens redde; duizenden en duizenden mensen zouden gestorven zijn.”

“Als andere landen ook reizen vanuit China hadden opgeschort, zouden nog onnoemelijk veel meer levens gered zijn. In de plaats daarvan: kijk naar de rest van de wereld, kijk naar delen van Europa. Andere naties en regio’s die de richtlijnen van de WHO volgden en hun grenzen openhielden voor China versnelden de pandemie wereldwijd. Veel landen zeiden: ‘We gaan luisteren naar de WHO’, en zij hebben nu ongelofelijke problemen. De beslissing van andere landen om reizen te blijven toestaan, was een van de grootste tragedies en gemiste kansen van de begindagen.”

“De tegenkanting van de WHO tegen reisbeperkingen plaatste politieke correctheid boven levensreddende maatregelen. Reisbeperkingen werken om dezelfde reden dat quarantaine werken. Pandemieën hangen af van besmettingen van mens op mens. Grenscontroles zijn fundamenteel voor het controleren van virussen.”

“Gefaald”

“Sinds de oprichting in 1948 heeft het Amerikaanse volk de Wereldgezondheidsorganisatie gul gesteund om de gezondheid van de wereld vooruit te helpen en vooral om globale gezondheidscrisissen te helpen voorkomen. Met de uitbraak van de Covid-19-pandemie zijn we diep bezorgd of de Amerikaanse gulheid wel op de best mogelijke manier is gebruikt.”

“De realiteit is dat de WHO faalde om adequaat en tijdig informatie te verzamelen, controleren en transparant te delen. De wereld vertrouwt op de WHO om met landen samen te werken om te verzekeren dat accurate informatie over internationale gezondheidsbedreigingen tijdig gedeeld wordt, en als dat niet zo is, om onafhankelijk de waarheid te vertellen aan de wereld over wat er aan het gebeuren is. De WHO is gefaald in deze basisplicht en moet ter verantwoording worden geroepen. Het is tijd, na al die decennia.”