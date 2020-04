Zuid-Koreanen naar de stembus in volle coronacrisis

De Zuid-Koreanen trekken woensdag naar de stembus voor parlementsverkiezingen. De verkiezingen gaan door, al zijn er wel strikte hygiënemaatregelen getroffen vanwege het coronavirus.

In totaal kunnen vandaag bijna 44 miljoen Zuid-Koreanen hun stem uitbrengen, al heeft ongeveer een kwart van hen al gebruikgemaakt van de mogelijkheid om vervroegd te gaan stemmen. Wie dat niet deed, kan fysiek naar het stemhokje trekken, maar kiezers worden wel verplicht mondmaskers en handschoenen te dragen. Bovendien wordt hun lichaamstemperatuur gemeten aan het stemlokaal en wordt erop toegezien dat mensen voldoende afstand van elkaar houden.

De heersende Democratische Partij (DP) van de links-liberale president Moon Jae In staat op kop in de peilingen, voor de conservatieve Verenigde Toekomstpartij (UFP). Er vallen 300 zitjes te verdelen in het Zuid-Koreaanse parlement. De verkiezingen zijn een eerste belangrijke test voor Moon Jae In, die sinds mei 2017 in het zadel zit. In 2022 zijn er presidentsverkiezingen.

Het coronavirus zal wellicht een belangrijke rol spelen in de resultaten. De populariteit van president Moon Jae In schoot de afgelopen weken omhoog omdat het virus in Zuid-Korea tot nog toe relatief binnen de perken is gebleven, onder meer doordat de bevolking erg breed werd getest waardoor besmette mensen geïsoleerd konden worden.