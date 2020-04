Van Ranst: “Bijna alle overlijdens in woon-zorgcentra meegerekend bij Covid19-overlijdens. Ik vind dat dom”

Opvallende uitspraken van viroloog Marc Van Ranst in De Afspraak. Daar verklaarde hij dat vrijwel alle sterfgevallen in woon-zorgcentra in de statistieken worden opgenomen als coronadoden. “Bijna iedereen die in een woon-zorgcentrum sterft, en er sterven elke dag zo’n honderd mensen in woon-zorgcentra, komt in die statistieken terecht”, aldus Van Ranst in De Afspraak. Op die manier dreigen we het aantal overlijdens ten gevolge van het virus in de woon-zorgcentra te overschatten.

Nog volgens Van Ranst is het bijzonder moeilijk om de data van woon-zorgcentra te verwerken, vooral omdat de rapportering van die centra verre van uniform is. “We hebben 104 ziekenhuizen en daar slaagt iedereen erin om doden te tellen. We hebben 1.500 woon-zorgcentra. Sommige rapporteren, sommige rapporteren niet en we proberen dat toch bij elkaar te krijgen.”

“De rusthuizen moeten momenteel zelf een inschatting maken, op basis van vermoedens en symptomen, wie er besmet is of overleden is aan de gevolgen van het coronavirus”, zegt Steffen Van Roosbroeck, woordvoerder van minister van Welzijn Wouter Beke. “Er zijn uiteraard nop andere aandoeningen met symptomen die lijken op Covid-19. Het is niet ondenkbaar dat het werkelijke aantal overlijdens ten gevolge van het coronavirus lager ligt dan de statistieken nu aangeven. Net om die reden gaan we meer testen en kunnen we nagaan of de inschattingen overeenstemmen met de werkelijkheid.”