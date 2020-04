Journaliste doet voor het eerst haar verhaal over gruwelijke verkrachting door woedende menigte tijdens Arabische lente

Lara Logan, een Amerikaanse oorlogsjournaliste, heeft voor het eerst haar verhaal gedaan over hoe ze negen jaar geleden slachtoffer werd van een groepsverkrachting in Egypte. Ze was daar om verslag uit te brengen over de Arabische Lente en het aftreden van de toenmalige president Hosni Moebarak, toen ze werd aangevallen. De voormalige journaliste deed haar verhaal aan het Amerikaanse weekblad Newsweek.

“Je kan geen #Metoo-beweging hebben die opkomt voor de rechten van de vrouwen, maar niks zegt over een vrouwelijke journaliste die slachtoffer was van een groepsverkrachting en bijna stierf”, zei Logan tegen het Amerikaanse blad Newsweek.

“Mensen waren aan het vieren. Het leek een pro-Amerikaans publiek. Maar toen opeens draaide mijn vertaler zich om en zei: loop, loop weg! Ik voelde mensen tussen mijn benen grabbelen. We liepen weg. Ik dacht dat we ontsnapten, maar enkele van de mannen die met me meeliepen werden uiteindelijk mijn verkrachters.”

LEES OOK. Zangeres Duffy schrijft ontvoering en verkrachting van zich af: “Hij zou me vermoorden”

Logan vocht tegen de mannen en kon zo’n 15 minuten standhouden, maar toen werden de kleren van haar lijf gescheurd. Ze begonnen haar te verkrachten met hun handen, vlaggenstokken en takken. Opnieuw en opnieuw. “Ze vochten om mijn lichaam. Er was een moment dat ik opgaf, maar ik bleef denken aan mijn twee kindjes.”

Rechtszaak

De journaliste had moeilijkheden om te ademen en voelde een enorme druk op haar borstkas. “Ze probeerden mijn ledematen van me af te trekken. Ik viel om en kon niet meer rechtkomen. Ze trokken stukken haren uit.” Daarna kwam ze terecht bij een groep vrouwen en kinderen. Ze werd in een mantel gewikkeld en in een jeep gelegd, die haar opnieuw naar haar crew bracht.

Aangekomen in haar hotel werd ze door een dokter verdoofd en terug naar de VS gevlogen. Daar verbleef ze enkele dagen in het ziekenhuis.

“Hillary Clinton bevestigt wat er met me gebeurd is en president Obama heeft me persoonlijk opgebeld om het te bevestigen. Wat er met mijn gebeurd is, staat niet ter discussie.” Toch voert Logan een rechtszaak tegen New York Magazine. Die publiceerde in 2014 haar verhaal, maar zouden de feiten minder erg voorstellen dan ze zijn.