Duitse zoo zal moeten dieren inslapen en aan andere dieren voederen door coronacrisis

Niet alleen winkels, cafés en restaurants zijn gesloten door de coronacrisis, ook de zoo’s moesten hun deuren sluiten. Maar de kosten lopen wel door, want zij moeten hun dieren blijven voederen. De Zoo van Antwerpen heeft daarom haar abonnees gevraagd om hun abonnement te verlengen, maar een zoo in Duitsland moet drastischere maatregelen nemen.

De zoo van Neumünster, in het noorden van Duitsland, heeft een hartverscheurend plan klaarliggen om boven water te blijven in deze moeilijke tijden. Ze gaan bepaalde dieren voederen aan andere. Het voorstel komt er een maand nadat de Duitse dierentuinen aan bondskanselier Angela Merkel gevraagd hadden om 100 miljoen euro steun.

Over welke dieren het gaat, wil de zoo niet kwijt. Maar de moeilijke beslissing zou misschien zelfs niet genoeg zijn om hun verliezen goed te maken. “We hebben een lijst gemaakt van de dieren die we als eerste moeten slachten”, zei Verena Kaspari, directeur van de zoo aan Die Welt. “Als het zover komt, zullen we dieren moeten inslapen. Liever dat dan ze te laten verhongeren”, zei Kaspari.

