Wordt Champions League beslist in Final 8 op neutraal terrein?

De Europese voetbalbond UEFA en de European Club Association hopen de Champions League nog te kunnen afwerken in augustus. Ze denken er daarbij aan een toernooi met de resterende acht ploegen te organiseren op neutraal terrein. Dat schrijft het Spaanse El Mundo Deportivo.

De Spaanse sportkrant meent te weten dat de Europese voetbalbond de maand augustus wil vrijhouden om de Champions League af te werken. Daarbij zou nu overwogen worden de kwartfinales, halve finale en finale in één en dezelfde stad af te werken. Dat zou dan een locatie moeten zijn waar de coronapandemie onder controle is en die de middelen heeft om zo’n event op korte termijn te organiseren.

Een andere optie zou zijn de kwartfinales en de halve finale op neutraal terrein te spelen, maar de finale toch nog zoals voorzien in het Atatürk Olimpiyat Stadion in Istanboel te laten doorgaan. De UEFA zou de wedstrijden graag tot één stad beperken omdat de medische veiligheid zo beter te garanderen zou zijn. Ook in Engeland zouden ze aan zo’n scenario denken om de slotfase van de Premier League alsnog af te werken.