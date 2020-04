Voetbal International: “Makelaar Mino Raiola heeft meer invloed dan de bondscoach of Johan Cruijff”

Geen speler, trainer of bestuurder, maar een spelersmakelaar is woensdag in Nederland verkozen tot “meest invloedrijke persoon in de voetbalwereld”. Topmakelaar Mino Raiola viel die eer te beurt in de verkiezing van magazine Voetbal International. Hij ging Nederlands bondscoach Ronald Koeman en overleden voetbalicoon Johan Cruijff vooraf in de eindafrekening.

De 52-jarige Raiola werd in Italië geboren, maar verhuisde op éénjarige leeftijd naar Nederland. Daar werkte hij zich van pizzabakker op tot één van de wereldwijd meest gerespecteerde makelaars. Tot zijn portefeuille behoren onder meer Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic en Matthijs de Ligt. In de Jupiler Pro League beheert Raiola de belangen van Derrick Luckassen en Philippe Sandler, die dit seizoen beiden op huurbasis voor Anderlecht uitkwamen. In het verleden was hij ook de makelaar van Rode Duivel Romelu Lukaku.

Raiola was in een eerste reactie fier op zijn verkiezing. “Deze eerste plaats maakt me bescheiden trots”, liet hij noteren. “Te meer omdat het lang geduurd heeft voordat het publiek en de mensen me begrepen.”

Voetbal International organiseerde de verkiezing voor de eerste keer. Diverse topspelers, coaches en bestuurders uit het voetbal hadden stemrecht.