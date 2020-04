Matthias Diependaele:“Al maatregelen genomen om aan meest precaire gevallen tegemoet te komen”

Er zijn vanuit de overheid al heel wat maatregelen genomen om mensen te helpen die effectief in de problemen zouden geraken met het betalen van hun huur. Dat zegt minister van Wonen, Matthias Diependaele (N-VA) in een reactie op de vraag van huurders en verhuurders om een “coronahuurtoelage”. “Daar nu nog eens een premie bovenop doen, is mogelijk een beetje dubbelop en dat kan ook niet de bedoeling zijn”, aldus de minister.

“Ik begrijp de problematiek, maar we hebben al bepaalde inspanningen gedaan om hieraan tegemoet te komen. Eerst en vooral hebben we ons vanuit de overheid gericht op het op niveau houden van het inkomen. Daarnaast hebben we er voor gezorgd dat mensen momenteel niet uit hun huis gezet kunnen worden en hebben we het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszetting versneld laten in werking treden. Op die manier zijn de meest precaire gevallen ondervangen”, verklaarde Diependaele woensdag in De Ochtend op Radio 1.

De minister is naar eigen zeggen wel bereid om met alle partijen samen te zitten voor overleg. “Ik kreeg gisteren/dinsdag pas de oproep en heb gevraagd om contact op te nemen zodat we eens rond de tafel kunnen zitten”, besluit Diependaele.

Het Vlaams Huurdersplatform en de Verenigde Eigenaars trokken woensdag in de Mediahuis-kranten voor het eerst samen aan de alarmbel. Ze vragen de Vlaamse regering om aan zowat 220.000 gezinnen in moeilijkheden een ‘coronahuurtoelage’ te geven.

Concreet kijken beide organisaties naar de huurpremie van maximaal 250 euro per maand die de Vlaamse overheid nu al uitreikt aan gezinnen die minstens vier jaar op een wachtlijst staan voor een sociale woning. Zowat 27.000 gezinnen krijgen al zo’n premie, maar volgens het Steunpunt Wonen voldoen op de private huurmarkt bijna 250.000 huishoudens aan de voorwaarden om een sociale woning te huren. De huurders en verhuurders vragen nu ook minstens tijdelijk een toelage voor de 220.000 andere betrokken gezinnen.