Bevolking mag mening geven over plannen om radioactief afval in de grond te bergen

De Belgen mogen hun stem laten horen in de plannen om radioactief afval te bergen diep in de Belgische bodem. Dat kondigt Niras, de instelling die verantwoordelijk is voor het beheer van het radioactieve afval in België, aan. De bevolkingsraadpleging loopt vanaf woensdag tot en met 13 juni op www.niras.be/sea2020.

De bevolkingsraadpleging is een verplicht onderdeel van het proces om te beslissen wat er effectief met het hoogradioactief en/of langlevend radioactief afval zal gebeuren. Dat is afval uit onder meer de kerncentrales dat honderdduizenden jaren lang (tot een miljoen jaar) afgezonderd moet worden van mens en milieu.

Niras stelt alvast voor om het afval in de grond te steken. “Er is een brede internationale consensus dat hoogactief en/of langlevend afval enkel diep onder de grond geborgen kan en mag worden”, klinkt het. “Er is geen enkel redelijk alternatief.”

Waar dat zal gebeuren, wanneer en op welke wijze, is nog niet beslist. Het voorstel zit nog in de allereerste fase en is dus nog niet heel concreet. De publieksraadpleging is dan ook beperkt tot algemene vragen als “Gaat u akkoord met het voorgestelde systeem van geologische berging?” en “Gaat u akkoord met het voorstel om dit uit te voeren op Belgisch grondgebied?”, gevolgd door een mogelijkheid om opmerkingen toe te voegen. “Over kwesties als de locatie zullen we in een latere fase een maatschappelijke dialoog opstarten”, zegt Marc Demarche, de directeur-generaal van Niras.

Niras belooft dat de reacties van de bevolking verwerkt zullen worden in het voorstel aan de federale regering. Want zij beslist uiteindelijk wat er met het afval zal gebeuren. Het zal wel nog “vele tientallen jaren” duren alvorens er effectief radioactief afval ondergronds geborgen zal worden.