Ook tijdens corona zijn Romelu Lukaku en maatje ‘Lauty’ Martinez onafscheidelijk… vanop hun balkon

Dé voetbalbromance van het seizoen 2019/2020 was zonder twijfel die tussen Inter-spitsen Romelu Lukaku en Lautaro Martinez. Op het veld samen goed voor veertig goals en naast het veld beste maatjes - nadat ze samen uitblonken in de Champions League, daagden ze de day after zelfs allebei in dezelfde trui op.