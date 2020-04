Hasselt -

Met 44 vastgestelde besmettingen per 10.000 inwoners is Limburg nog steeds de zwaarst getroffen provincie, op afstand gevolgd door West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (beide 29 per 10.000). Waarom het coronavirus Limburg harder treft, is al een tijdje voer voor speculatie. Ligt het aan de carnavalsstoet in Sint-Truiden? Gaat de verspreiding vanuit Noord-Italië hier sneller door de grote Italiaanse gemeenschap in onze provincie? Of is het toch gewoon toeval?