Nog jarenlang vasthouden aan coronamaatregelen: social distancing nodig tot 2022 volgens onderzoekers van Harvard

We zullen misschien tot 2022 moeten vasthouden aan de social distancing-maatregelen. Dat is de conclusie van een studie uitgevoerd door de universiteit van Harvard die gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

Onderzoekers van Harvard hebben op basis van computermodellen geprobeerd de evolutie van de pandemie te simuleren. De simulatie hield rekening met verschillende factoren waaronder immuniteit, de striktheid en duur van maatregelen en het stijgend aantal besmettingen. En daaruit bleek dat we nog lang niet verlost zijn van het virus en dat we nog zeker tot in 2024 op onze hoede moeten zijn.

Een optie die naar voren kwam is een gelijkaardige situatie zoals bij het SARS-virus. Dat brak in 2003 uit en kon volledig uitgeroeid worden. Maar doordat het aantal coronabesmettingen wereldwijd bijna aan de twee miljoen zit, is de kans op datzelfde scenario volgens de onderzoekers erg klein.

Elke paar maanden tegen virus strijden

Wat zal er dan wel gebeuren? Waarschijnlijk zal het virus blijven rondhangen zoals de griep en zal van het seizoen tot seizoen opnieuw opduiken. In de zomer zal het virus dan ook afzwakken en in de koudere maanden weer heviger om zich heen slaan. Daarom is het volgens de onderzoekers belangrijk dat we elke paar maanden het virus proberen de kop in te drukken. Tot zeker halverwege 2022 zouden we zo’n zeven tot acht keer verregaande coronamaatregelen moeten hanteren om te voorkomen dat onze ziekenhuizen overbelast geraken. Die periodes zullen wel steeds korter worden en verder uit elkaar liggen.

De onderzoekers hopen dat er snel een doeltreffend vaccin komt. Of een goede behandeling zou ook kunnen helpen. Op die manier kan de druk op de gezondheidszorg afnemen.