België bij zwaarst getroffen landen, maar experts hekelen manier van tellen: “Cijfers zorgen voor nodeloze paniek”

Je kunt ook te transparant willen zijn, luidt de kritiek. In de statistieken prijkt België bijna helemaal bovenaan de landen waar corona hard toeslaat. Maar dat is vooral omdat in ons land ook de vermoedelijke slachtoffers in woon-zorgcentra worden meegerekend. Daar stapt het crisiscentrum nu voorzichtig van af. “Vergelijken heeft weinig zin, maar nu zou je het ten minste met de juiste cijfers kunnen doen.”