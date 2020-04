Eén op zes test positief in woon-zorgcentra

De afgelopen dagen zijn bijna 11.000 bewoners en personeelsleden van woon-zorgcentra getest op het coronavirus. Zeventien procent bleek inderdaad besmet, zo hebben de interfederale woordvoerders woensdag bekendgemaakt.

Er werden sinds 10 april in totaal 10.872 tests uitgevoerd: 5.202 op rusthuisbewoners en 5.669 op personeelsleden. Van de bewoners bleek 20 procent besmet met het coronavirus, bij de personeelsleden ging het om 14 procent. In totaal waren er zo 1.837 positieve tests.

De voorbije 24 uur zijn er ook 283 bijkomende doden door het coronavirus gerapporteerd. Het totale aantal overlijdens met een bevestigde of vermoede besmetting met Covid-19 komt zo op 4.440 te liggen. Dat hebben de interfederale woordvoerders woensdag bekendgemaakt.

Daarnaast werden 250 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Daar liggen nu 5.524 patiënten, 11 minder dan de dag ervoor. Het aantal patiënten op intensieve zorg daalde met 22 tot 1.204. Van hen moeten er 889 beademd worden.

Er werden ook 2454 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 1.600 in Vlaanderen, 706 in Wallonië en 95 in Brussel. Van 53 personen is de woonplaats niet gekend. Van de 2.454 nieuwe gevallen komen er 1.837 uit de woon-zorgcentra.

Tweede piek

“Als we kijken naar de nieuwe ziekenhuisopnames, lag de piek begin april”, dat zeiden de interfederale woordvoerders. Ze waarschuwen wel voor een tweede piek als de bevolking zich niet strikt aan de maatregelen houdt.

Sinds de piek van de ziekenhuisopnames begin april, zien we een geleidelijke daling, zei woordvoerder Steven Van Gucht. Die waarschuwde tegelijkertijd dat er nog heel wat coronavirus aanwezig is in de gemeenschap en dat de maatregelen naleven nog strikt noodzakelijk is, anders stevenen we mogelijk af op een tweede piek.

De interfederale woordvoerders legden woensdag opnieuw de nadruk op solidariteit. “We zien dat er nog steeds veel solidariteit is, maar ook dat er ergernis ontstaat over wie de maatregelen niet toepast. Laat de solidariteit primeren”, zei Van Gucht. “Wij dragen allemaal zelf de ultieme verantwoordelijkheid. Kijk daarom eerst naar jezelf. Laat het gedrag van anderen geen excuus zijn. Blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar.”