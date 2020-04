Macron bevestigt intentie om Notre-Dame in vijf jaar weer op te bouwen

De Franse president Emmanuel Macron heeft woensdag nog eens bevestigd dat er alles zal aan gedaan worden om de Notre-Damekathedraal in vijf jaar weer op te bouwen. Dat engagement was Macron een jaar geleden al aangegaan, na de verwoestende brand in de Parijse kathedraal.

In een video die geplaatst werd op de website van het Elysée om de brand van exact een jaar geleden te herdenken, benadrukt de Franse president dat het drama niet vergeten is, ook al heeft de coronacrisis een stevige greep op “onze levens en onze gedachten”.

“We bouwen de Notre-Dame in vijf jaar weer op, ik beloof het. We zullen er alles aan doen om in dat opzet te slagen. Momenteel ligt de werf stil (sinds 16 maart, nvdr.), maar zodra het kan en mag, beginnen we weer te werken. Ik wil iedereen bedanken die meegeholpen heeft om de kathedraal te redden, en zij die nu meehelpen aan de wederopbouw”, aldus Macron. “De restauratie van de Notre-Dame is belangrijk voor ons allen, omdat de kathedraal een symbool is van de veerkracht van ons volk, dat we in staat zijn recht te krabbelen en moeilijkheden te overwinnen.”

Woensdagavond omstreeks 20 uur zullen de klokken van de zuidelijke toren luiden om de brand te herdenken, meteen ook de enige herdenking die op de werf zal plaatsvinden.