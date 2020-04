Rusland en Duitsland veroordelen Amerikaanse stopzetting aan WHO-bijdrage, China is “zeer bezorgd”

Rusland beschouwt de beslissing van de Verenigde Staten om de Amerikaanse bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO stop te zetten als “egoïstisch”, zo verklaarde Sergei Riabkov, de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken, woensdag aan nieuwsagentschap TASS. En ook de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is niet blij met de beslissing van de Amerikanen.

“Het is een extreem egoïstische benadering van de Amerikaanse regering als je kijkt naar wat er allemaal gebeurt in de wereld door deze pandemie”, klinkt het bij Riabkov, die daarnaast oproept om “geen verdere aanvallen meer uit te voeren op de WHO”.

De Amerikaanse president Donald Trump schortte dinsdag, in afwachting van een onderzoek, de Amerikaanse bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie op. Trump beschuldigt de WHO ervan de coronacrisis “totaal verkeerd” aan te pakken.

De Verenigde Staten dragen elk jaar ongeveer 500 miljoen dollar bij aan de kas van de VN-Wereldgezondheidsorganisatie. President Trump had eerder al aangekondigd de financiering te zullen herbekijken, omdat hij niet overtuigd is van de aanpak van de coronacrisis door de WHO. Internationaal kwam hem dat al op veel kritiek te staan. Onder meer VN-secretaris-generaal Antonio Guterres veroordeelde de beslissing van de Amerikaanse president al.

China is “zeer bezorgd”

“Met verwijten gaan we niemand helpen”, liet Heiko Maas, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, weten op Twitter.

“We moeten net samenwerken in de strijd tegen Covid-19, meer middelen geven aan de Verenigde Naties, en meer bepaald aan de Wereldgezondheidsorganisatie, voor de ontwikkeling en verspreiding van tests en vaccins.”

China liet dan weer weten “zeer bezorgd” te zijn omtrent de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump. “Deze beslissing zal de capaciteiten van de WHO verminderen en de internationale samenwerking tegen de pandemie ondermijnen”, vertelt Zhao Lijian, woordvoerder van de Chinese diplomatie. China dringt er bij de VS op aan hun “verantwoordelijkheden en verplichtingen op te nemen, om zo de internationale strijd tegen de pandemie mee te steunen”.