Nieuw doktersbriefje voor wie thuis in quarantaine zit: wat verandert er en welke problemen lost dat attest op?

Wie op doktersbevel thuis moet blijven omdat hij of zij misschien besmet is met het coronavirus zonder ziek te zijn, valt binnenkort terug op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Dat zijn vakbonden en werkgevers in de Groep van 10 overeengekomen. De regering moet wel nog het licht op groen zetten, maar dat zou een formaliteit zijn. Wat verandert er concreet, waarom is dit corona-attest nodig en zijn daarmee alle problemen van de baan?