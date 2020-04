Meer dan 56.000 reizigers van De Lijn beboet wegens zwartrijden vorig jaar

Van de 1,8 miljoen reizigers van De Lijn die in 2019 werden gecontroleerd kregen er meer dan 56.000 een boete opgelegd wegens zwartrijden. De opgelegde boetes vertegenwoordigen een totaalbedrag van meer dan 4,5 miljoen euro. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Verkeersminister Lydia Peeters op een schriftelijke vraag van Bert Maertens (N-VA).

In 2019 werden 33.748 boetes opgelegd voor een overtreding van type 1 (zwartrijden of ongepast gedrag) en 21.0974 van het type 3 (zwaarwichtige overtreding zoals vertragen van het voertuig, in of uit het voertuig stappen voordat het stilstaat of vervalsen van een vervoerbewijs).

Daarnaast werden er nog 970 boetes van het type 2 opgelegd. Het gaat om personen die voor de tweede keer binnen 12 maanden hun geldig abonnement niet bij zich hadden of vergaten hun MOBIB-kaart te registreren op hun voertuig.

Op tramlijnen zijn er procentueel meer zwartrijders aanwezig. In absolute cijfers werden in 2019 de meeste zwartrijders betrapt op de lijnen Gent Flanders Expo-Evergem (1.891), Zwijnaarde-Melle Leeuw (1.640) en Ledeberg-Gent UZ (1.578). In 2019 werden in totaal 5.352 meldingen van agressie geregistreerd, waarvan er 130 (2,43 procent) gericht waren tegen Lijncontroleurs.