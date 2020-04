Verdachten moord op Belgische loodgieter blijven vast in Nederland

In Nederland blijven drie van de zes verdachten vast op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van en de moord op de Belgische loodgieter Johan van der Heyden (56). Dat besloot de rechtbank in Breda woensdag.

Tot voor kort zwegen de verdachten, maar nu hebben ze met verschillende verhalen vooral verwarring gezaaid. Daardoor is onduidelijk wie de man doodde en of dat in België of in Nederland gebeurde.

LEES OOK. Duiker haalt kettingzaag boven in onderzoek naar moord op Johan Van Der Heyden

Van der Heyden verdween 2 juni vorig jaar. In januari dook de politie een met beton gevulde speciekuip op met daarin stoffelijke resten van de man. Die kuip lag in het Schelde-Rijnkanaal bij het Brabantse Nieuw-Vossemeer. Het lichaam bleek te zijn verbrand en in stukken gezaagd met een kettingzaag.

Eén verdachte was al eerder vrijgelaten, twee zaten nooit vast.