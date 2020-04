Rijdende trein sleurt bovenleiding mee, schade is groot

Sint-Katelijne-Waver - Sinds woensdagochtend zijn er problemen op het spoor in Sint-Katelijne-Waver. Een trein die van Antwerpen naar Nijvel reed, viel plots stil nadat de bovenleiding beschadigd raakte. De bovenleiding knakte af en belandde op het treinstel. De ongeveer 30 reizigers bleven ongedeerd en werden na een tijdje geëvacueerd en met bussen naar het station van Mechelen gebracht.

“De schade is aanzienlijk. De bovenleiding is over een afstand van 500 meter beschadigd. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht en ligt wellicht bij de leiding zelf of bij een probleem met de stroomafnemer op het dak van de trein”, zegt Thomas Baeken van Infrabel.

De herstellingen zullen nog een hele dag in beslag nemen. Het treinverkeer ondervindt weinig hinder omdat er gebruik kan gemaakt worden van andere sporen in de buurt.