Steven Van Gucht: “Coronapiek lag waarschijnlijk begin april”

Tijdens de dagelijkse persconferentie van het Nationale Crisiscentrum heeft viroloog Steven Van Gucht woensdag gemeld dat de piek waarschijnlijk gepasseerd is. Maar hij waarschuwt voor opflakkeringen van het virus. “Het virus circuleert nog in de gemeenschap en is nog niet verdwenen”, klinkt het. Het is dan ook belangrijk om de maatregelen te blijven respecteren.