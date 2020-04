Spaarrekening Chiro leeggeroofd: bloemenverkoop om kamp te redden

Gent / Oostakker - De Chiro van Oostakker kreeg een ferme klap te verduren na een onschuldige aankoop op een tweedehandssite. Hun rekening werd volledig leeggeplunderd. De leiding organiseert daarom een bloemenverkoop “zodat we het kamp toch nog kunnen voorbereiden”.

“In deze onzekere tijden sloeg het noodlot toe”, klinkt het op de Facebookpagina van Chiro Oostakker. Een onschuldige aankoop op een tweedehandssite had dramatische gevolgen voor de Chirojongens. “De dader gebruikte een valse bankingapp”, zegt groepsleider Jonas Algoet. “We hadden juist geld gespaard voor de organisatie van het zomerkamp en een nieuwe tent te kopen, die broodnodig was. Maar kort na onze ‘aankoop’ zagen we dat onze rekening volledig leeggeroofd was. We zijn een groot bedrag verloren”, zegt hij met een zucht.

Om toch de voorbereidingen van het zomerkamp verder te zetten, besloot de Chiro een noodactie in elkaar te steken. “De sierteelt is zwaar getroffen. Daarom beslisten we in samenwerking met een sierteler uit Zaffelare de mooiste azalea’s van dit voorjaar te verkopen.” Door de sluiting van de tuincentra zouden de planten anders in de vuilnisbak verdwijnen.

Wie bloemen wil bestellen, kan terecht op de Facebookpagina van Chiro Oostakker. Een azalea kost 7 euro, een bak met zes planten kost je 30 euro. “De bloemetjes worden door de leiders per fiets aan de deur afgezet. Hierbij houden wij natuurlijk rekening met de strikte veiligheidsvoorschriften die de regering opgelegd heeft.”