Waakhond schrapt reclame ‘vegetarisch’ broodje Burger King: “Dit mag zo niet verschijnen”

Een reeks advertenties van de Amerikaanse hamburgerketen Burger King werd verwijderd nadat het hamburgerrestaurant beweerde dat een van hun burgers geschikt is voor vegetariërs en veganisten. Maar dat blijkt niet zo te zijn.

Het Britse Advertising Standards Authority (ASA), dat toeziet op de reclame-industrie, ontving verschillende klachten over de Amerikaanse hamburgerketen. Op de sociale media van de hamburgergigant waren verschillende advertenties geplaatst over ‘The Rebel Whopper’, een sandwich met een 100 procent plantaardige steak. “Misleidend”, volgens verschillende klanten want de burger wordt nog steeds gebakken op dezelfde plaat als vleesproducten. Ook de mayonaise op basis van eieren is niet geschikt voor veganisten.

Mayonaise

De ASA onderzocht de klachten en confronteerde Burger King met hun bevindingen. De keten benadrukte dat er op elke affiche in zeer kleine lettertjes stond dat de ‘Rebel Whopper’ toch niet geschikt is voor vegetariërs en veganisten. Ook zou de pers op de hoogte gebracht zijn en zou de boodschap herhaald zijn in elke reclamecampagne op sociale media.

De keten zegt dat de burger wel degelijk bestaat uit een 100 procent plantaardige massa, gemaakt door de Vegetarian Butcher. En klanten die liever geen mayonaise wilden, konden dat steeds vragen als ze hun bestelling doorgaven. Ondanks het verweer van de keten, besloot de ASA dat de reclame misleidend was. “De affiches en campagne mogen in zijn huidige vorm niet meer verschijnen”, zegt een woordvoerder van de ASA aan de krant The Independent.

De keten laat het alvast niet aan hun hart komen. “We zijn heel blij dat we de hamburger eindelijk naar het Verenigd Koninkrijk kunnen brengen”, zegt Toni Vernelli, hoofd van de internationale persdienst van de keten. “De burger is sowieso een meerwaarde voor wie graag minder vlees eet. Als niet-vegetarische personen ervoor kiezen om onze Rebel Whopper te proberen, dan pas maken we een verschil.”