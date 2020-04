N-VA-schepen neemt ontslag na levenslange schorsing als advocaat

Baarle-Hertog - Erik van der Vloet neemt ontslag als schepen voor N-VA in Baarle-Hertog. Van der Vloet stapt op omdat hij als advocaat geld van cliënten heeft gebruikt om persoonlijke schulden weg te werken.

De beslissing werd woensdagnamiddag bekendgemaakt op een persconferentie met burgemeester Frans De Bont. Van der Vloet werd recent levenslang geschorst als advocaat. Hij vindt dat daarmee ook zijn geloofwaardigheid als schepen in het gedrang was. Van der Vloet was onder meer verantwoordelijk voor Toerisme, Landbouw en Ondernemen in het Kempense Baarle-Hertog.