Einde aan 10 jaar van stijgende vraag wereldwijd: olieprijs op laagste peil sinds 2002

De prijs voor een vat olie van de Amerikaanse soort WTI is woensdag onder de 20 dollar gezakt, en dat voor het eerst sinds 2002. Ook de prijs voor een vat Brent-olie uit de Noordzee nam een duik. De markten geloven niet dat de productiebeperking van de OPEC zal volstaan om de gedaalde vraag wegens de coronacrisis te compenseren.

De prijs voor een vat WTI-olie daalde woensdag (rond 10.40 uur onze tijd) tot 19,62 dollar, 2,44 procent onder de slotkoers van dinsdag. De prijs voor een vat Brent-olie uit de Noordzee met levering in juni daalde met 4,12 procent tot 28,38 dollar. De sterke duik kwam er nadat het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in zijn oliemarktrapport voor april had gemeld dat de wereldwijde vraag in april naar verwachting met bijna een derde daalt tot het laagste niveau sinds 1995 en dat de vraag naar olie dit jaar zal kelderen met 9,3 miljoen vaten per dag. Dat zou meteen de sterkste afname ooit zijn: -9 procent.

Die “historische” daling zal het wereldwijde olieverbruik terugbrengen tot het niveau van 2012, om en bij de 90,6 miljoen vaten per dag. Tijdens de tweede helft van dit jaar verwacht het IEA een progressief herstel van de vraag, al kan dat niet verhinderen dat 2020 de geschiedenisboeken zal ingaan als het jaar waarin er een einde kwam aan een decennium van stijgende olievraag wereldwijd.

“Te weinig opslagcapaciteit”

Oliekartel OPEC, Rusland en andere olieproducerende landen spraken het voorbije weekend af om vanaf 1 mei de productie met bijna 10 miljoen vaten per dag te verminderen om zo de prijzen op te krikken. Die zijn fors gedaald door de coronacrisis en de prijzenoorlog tussen Saoedi-Arabië en Rusland.

Heel even bestond de vrees dat de productiebeperking de prijzen aan de pomp en voor stookolie op termijn zou doen stijgen, maar die vrees blijkt voorbarig. Die productiebeperkingen zullen volgens het IEA immers weinig uithalen, integendeel zelfs. Het Agentschap waarschuwt dat vanwege de sterk gedaalde vraag en het grote overaanbod de opslagcapaciteit voor olie al deze zomer in het gedrang kan komen: “Nog nooit kwam de olie-industrie zo dicht bij de limieten van de logistieke capaciteit.”

Donderdag wordt stookolie trouwens al goedkoper, zo meldt de FOD Economie. Voor bestellingen vanaf 2.000 liter daalt de maximumprijs met 1,71 eurocent per liter tot 0,3803 euro, voor bestellingen van minder dan 2.000 liter gaat er 1,7 eurocent af tot 0,4102 euro.