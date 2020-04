Oorlogsveteraan (99) wandelt met rollator miljoenen bijeen voor Britse zorgsector: “Ik blijf doorgaan”

Een 99-jarige Britse oorlogsveteraan heeft al meer dan zes miljoen pond (6,5 miljoen euro) ingezameld voor de zorgsector in zijn land. De gepensioneerde kapitein Tom Moore is slecht ter been, maar dat hield hem niet tegen. Zijn oorspronkelijk doel was honderd toertjes van 25 meter, maar door het succes van zijn inzamelactie blijft hij stappen. “Tot na mijn honderdste verjaardag en zolang mensen geld doneren”, aldus de kranige oud-strijder.

Tom Moore wil geld inzamelen voor de “moedige” zorgsector in zijn land, omdat hij uitstekende zorgverlening kreeg toen hij voor kanker werd behandeld en toen hij in het ziekenhuis lag met zijn heup. De voormalige kapitein van het Britse leger wilde 1.000 pond (1.146 euro) inzamelen door honderd toertjes van 25 meter in zijn tuin te doen. Dat doel bereikte hij in een mum van tijd, toen meer dan 170.000 mensen van over de hele wereld geld schonken aan de kranige bejaarde.

“Dit is echt ongelooflijk”, aldus Moore toen hij te weten kwam dat zijn actie al miljoenen heeft ingezameld. “De mensen in de zorgsector verdienen elke cent dubbel en dik. Ze zijn altijd zo goed, vrolijk en vriendelijk.”

Moore heeft zijn doel al bereikt, maar belooft verder te gaan, zelf tot na zijn honderdste verjaardag later deze maand. “We moeten allemaal doorgaan en blijven geloven dat alles beter zal worden. We hebben in het verleden al problemen gehad en we hebben ze overwonnen. En dat zullen we nu ook weer doen.”

