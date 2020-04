Politie verspreidt foto van relschopper die tijdens rellen in Anderlecht met dienstwapen van agent aan de haal ging

Brussel / Anderlecht - De politie en de Onderzoeksrechter schakelen een versnelling hoger in de zoektocht naar de man die tijdens de rellen in Anderlecht aan de haal ging met het dienstwapen van een agent. Op vraag van de onderzoeksrechter verspreiden ze nu zijn naam en foto.

Het gaat om de 18-jarige Moeze Karoui uit Sint-Jans-Molenbeek. “Moeze is slank gebouwd en heeft donker haar”, aldus de politie in een mededeling. “Hij draagt een snor en een baard. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte trainingsbroek van het merk “Nike”, een zwarte vest met kap en zwarte baskets met witte zolen.”

Hebt u Moeze karoui gezien of weet u waar hij zich bevindt? Neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30 30 0 of via opsporingen@police.belgium.eu. Discretie wordt verzekerd.

Wat is er gebeurd?

Afgelopen zaterdag kwam het tot rellen in de Brusselse gemeente Anderlecht. In de namiddag verzamelden enkele tientallen jongeren aan het metrostation Clémenceau. Ze wilden vergelding voor de dood van Adil, een 19-jarige man die stierf toen hij vrijdagavond op een scooter voor de politie op de loop ging en op een politievoertuig inreed.

De relschoppers vielen een politievoertuig aan en een man kon daarbij een dienstwapen van de politie grijpen. Vermoedelijk gaat het om Karoui. De verdacht zou dat uit het handschoenkastje genomen hebben. Een geladen wapen. Bovendien zou hij er enkele schoten mee hebben gelost.

Sindsdien wordt er met man en macht gejaagd op de dader en het verdwenen wapen. Op maandagavond doorzochten speurders een huis in Molenbeek. “Maar de man was niet aanwezig”, klonk het toen. “Ook het gezochte wapen is niet gevonden.” Een tweede huiszoeking op dinsdag leverde opnieuw niets op. Nu hopen politie en parket met een opsporingsbericht een doorbraak te forceren.