Club Brugge beloont Charles De Ketelaere na sterk seizoen met nieuw contract tot 2023

Club Brugge heeft het contract van Charles De Ketelaere opengebroken. De 19-jarige smaakmaker tekende bij tot 2023 bij de landskampioen.

De Ketelaere sloot op zijn zevende aan bij Club Brugge. De blonde offensieve linkspoot, die op 500 meter van het Jan Breydelstadion woont, werd afgelopen zomer bij de A-kern gehaald en maakte in september zijn debuut in de bekermatch tegen Francs Borains. Een maand later stond hij aan de aftrap van de Champions Leaguewedstrijd tegen PSG.

Ondertussen is De Ketelaere met 24 wedstrijden voor de eerste poeg (twee goals, twee assists) een vaste waarde in de kern van Philippe Clement.

Foto: Photo News

“Ik ben zeer fier om bij de club waar ik al zo lang bij speel verdere stappen te mogen zetten”, reageert De Ketelaere. “Vooraleerst ben ik dankbaar voor de vele kansen die ik dit seizoen al kreeg. Verder kijk ik ernaar uit om nog meer te groeien bij Club, zowel op persoonlijk vlak als met het volledige team!”

Club Brugge kondigde het nieuws aan met een filmpje op Twitter, met een jonge De Ketelaere in de hoofdrol. “Mooie tijden bij de U10, maar nu zit ik in de eerste ploeg: veel beter nog”, grinnikte de West-Vlaming trots.