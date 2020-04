Klopp en Henderson betuigen steun aan slachtoffers Hillsborough-ramp: “Belangrijkste dag voor Liverpool elk jaar”

Liverpool-trainer Jürgen Klopp en kapitein Jordan Henderson hebben woensdag in een videoboodschap hun steun uitgesproken aan de nabestaanden van de 96 dodelijke slachtoffers die vielen bij de Hillsborough-ramp. De catastrofe vond woensdag 31 jaar geleden plaats.

Normaal stond er in Anfield een herdenking van de slachtoffers op de planning, maar die werd uitgesteld wegens de coronacrisis. “Vandaag is het de belangrijkste dag voor onze club ieder jaar”, zei Klopp in een videoboodschap. “Het was voorzien dat we samenkwamen op Anfield, maar dat is niet mogelijk. Het enige wat we wel kunnen verzekeren is dat we in gedachten bij elkaar zijn. Geloof me, we denken en bidden voor jullie en jullie kunnen rekenen op onze liefde. You’ll Never Walk Alone”, sloot de Duitse coach af met een verwijzing naar de hymne van Liverpool.

“Vandaag moesten we als club allemaal samen zijn op Anfield om eer te betuigen aan de 96 personen die naar de wedstrijd gingen kijken en nooit meer thuiskwamen”, voegde captain Henderson toe. “Ook al zijn we fysiek niet samen, toch staan we met z’n allen zij aan zij.”

Naar aanleiding van een bekermatch tussen Liverpool en Nottingham Forest in het Hillsborough-station in Sheffield op 15 april 1989 kwamen bij massale paniek 96 mensen om, allen supporters van Liverpool. Er waren ook 766 gewonden.

Jürgen Klopp has delivered a message to the families, survivors and Liverpool supporters on the 31st anniversary of the Hillsborough disaster. pic.twitter.com/HMg7bGyyWn — Liverpool FC (at ??) (@LFC) April 15, 2020