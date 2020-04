Voetballen zonder publiek? Duitse fans kunnen een kartonnen versie van zichzelf in het stadion kopen

Er wordt in ieder geval tot en met 30 april niet gevoetbald in de Bundesliga, maar toch maakt Borussia Mönchengladbach zich al op voor een herstart van de competitie achter gesloten deuren. De club geeft fans alvast de kans om een kartonnen versie van zichzelf te plaatsen in de Nordkurve, het sfeervak van de diehards.

In Duitsland wordt voorzichtig gedacht aan hervatting van de Bundesliga, maar dan voorlopig wel zonder publiek. Er wordt rekening gehouden met een scenario waarbij in het ergste geval zelfs anderhalf jaar geen supporters aanwezig kunnen zijn bij de wedstrijden.

De supporters van Mönchengladbach wachten wel niet af. Met kartonnen versies van zichzelf staan ze al op post in de tribunes van het Borussia Park. Liefst 5000 fans lieten al een kartonnen versie van zichzelf drukken. Het ‘Stay at home. Be in the stands’-initiatief van de club zorgt er dus voor dat Borussia Mönchengladbach niet voor een leeg stadion hoeft te spelen als de Bundesliga hervat wordt. Met het geld van de actie worden bovendien goede doelen ondersteund.

Volgens de Duitse krant Bild zou 9 mei een realistische datum zijn om het voetbal in Duitsland weer op gang te trappen. Aanvankelijk was er sprake van 2 mei, maar dat vinden de officials net iets te vroeg. Met een herstart op 9 mei zou het seizoen bovendien nog voor 30 juni afgewerkt kunnen worden.