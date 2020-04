Braziliës most wanted drugsbaron kan 21 jaar uit handen blijven van de politie. Tot hij zijn voet breekt ...

Fuminho, is zijn bijnaam. “Rookpluimpje”, in het Portugees. Heel toepasselijk, want Gilberto Aparecido dos Santos (49), Braziliës meest gezochte drugsleverancier, was 21 jaar lang ongrijpbaar. Nochtans zorgde hij er al die tijd voor dat zijn drugskartel vanuit Sao Paulo de wereld bleef overspoelen met tonnen cocaïne en marihuana. Tot hij deze week in Mozambique niet meer kon vluchten. Letterlijk.