De mysterieuze bromtoon die bewoners rond de Handzamevallei nu al enkele jaren horen is terug. Er kwamen nieuwe klachten binnen. “Nu er minder verkeer is valt die irritante toon des te harder op”, zegt bewoonster Maddy Dewilde.

De bromtoon die verschillende bewoners die rond de Handzamevallei wonen, van Zarren over Werken tot Handzame, is niet nieuw. Al sinds 2011 komen er klachten. De toon is in feite een laagfrequentie geluid ...