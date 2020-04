Zorgnet roept op om bezoekmaatregel woon-zorgcentra niet te volgen: “Totaal onverantwoord”

Zorgnet-Icuro, dat de ruim 300 vzw-rusthuizen in Vlaanderen overkoepelt, noemt de maatregel om beperkt bezoek toe te laten “totaal onverantwoord”. “Dit komt voor ons als een grote verrassing”, zegt topvrouw Margot Cloet. Ook Vlozo, de koepelorganisatie van de commerciële rusthuizen, reageert verbaasd. Intussen roept Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke op om de maatregel uit te stellen.

“Dit komt veel te vroeg. De gezondheid van de bewoners en het personeel komt op de eerste plaats. Nu brengen we een brandspoor binnen in de woon-zorgcentra terwijl nog lang niet alle branden zijn geblust. De testresultaten hebben net aangetoond dat veel personeelsleden besmet zijn, ook al hebben ze geen symptomen. En nu gaan we misschien nog meer mensen binnenbrengen die besmet zijn zonder dat ze het weten?”

Voor Cloet is de conclusie nu duidelijk: “Wij gaan al onze woon-zorgcentra adviseren om de maatregel niet toe te passen. Dat is het enige wat we tot nog toe kunnen doen. Intussen zoeken we naar andere manieren om dat tegen te houden.” Zorgnet-Icuro vertegenwoordigt ruim een derde van alle woon-zorgcentra.

Ook Vlozo, de koepelorganisatie van de commerciële rusthuizen, reageert verbaasd. “Dit klinkt misschien goed, maar in de praktijk heeft dit heel grote gevolgen”, zegt de woordvoerder. Later vanavond stuurt de organisatie een persbericht met een uitgebreidere reactie.

Beke: “Te belangrijk om snel-snel te doen”

Na de felle reacties uit de sector roept minister Beke nu op om de maatregel uit te stellen. “Bezoek aan woon-zorgcentra en andere voorzieningen moet heel doordacht gebeuren”, schrijft hij op Twitter. “Laat ons daarom die beslissing uitstellen en goed voorbereiden. In overleg. Dit is te belangrijk om snel-snel te doen.

Zoals ik net ook in journaal @vrtnws zei: bezoek aan woonzorgcentra en andere voorzieningen moet heel doordacht gebeuren. Laat ons daarom die beslissing uitstellen en goed voorbereiden. In overleg. Te belangrijk om snel-snel te doen. — Wouter Beke (@wbeke) April 15, 2020

“Psychisch lijden onderschikt aan het fysiek overlijden”

Hendrik Verkest (CD&V), burgemeester van Wingene, gaat niet akkoord met het toelaten van bezoek in de woonzorgcentra. “Ik zal er alles aan doen om de versoepeling van deze maatregel tegen te houden. Iedereen heeft immense inspanningen geleverd om de verspreiding van dit dodelijke virus zo veel mogelijk tegen te houden, dan ga je in volle crisis de deur toch niet opnieuw openzetten?”, zegt hij.

De burgemeester benadrukt dat hij het psychisch lijden van de bewoners en hun familieleden niet onderschat. “Uiteraard heb ik daar veel begrip voor, maar op dit moment is het psychisch lijden onderschikt aan het fysiek overlijden.” Vlaams Parlementslid Brecht Warnez, schepen in Wingene, volgt het standpunt van de burgemeester en wil enkel bezoek als de directie en de lokale crisiscel oordelen dat het haalbaar en veilig is.