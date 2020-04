Burgemeester gaf inwoner tip om politiecontrole aan grens te omzeilen: “’s Ochtends en ’s avonds is er geen controle”

Lanaken - Burgemeester Marino Keulen (Open VLD) van de Limburgse grensgemeente Lanaken heeft een inwoner een tip gegeven om de politiecontrole aan de Nederlandse grens te omzeilen. Keulen geeft toe dat hij een fout heeft gemaakt. “Het spijt me”, zegt hij. De politievakbonden willen dat het incident onderzocht wordt door Binnenlandse Zaken.

De inwoner had een partner en kind in het Nederlandse Maastricht en wou van de burgemeester weten of hij de grens over mocht om hen te bezoeken. “In principe niet. Maar als je ’s morgens of ’s avonds laat gaat, is er vermoedelijk geen controle. Dat kan je riskeren”, stuurde de burgemeester een Facebookbericht terug.

Toen de bewoner tijdens een controle in het paasweekend door agenten van de federale politie aan de grens ‘de toelating’ van de burgemeester toonde, kon dit niet op veel begrip rekenen. “We hebben hem teruggestuurd. Maar wat doen wij hier eigenlijk als zelfs de burgemeesters tips geven om onze controles te omzeilen?”

De politievakbonden werden via een mail op de hoogte gebracht en maakten die over aan Binnenlandse Zaken. “Het is aan de overheid om dit te onderzoeken en eventueel sancties uit te vaardigen”, zegt Cary Devalckeneer van het NSPV. “De burgemeester zou net het goede voorbeeld moeten geven. Hij ondermijnt het gezag van de politie en gaat tegen de bepalingen van het Crisiscentrum in. Op deze manier heeft die lockdown geen zin.”

Burgemeester Marino Keulen erkent dat hij in de fout is gegaan. “Ik had dat niet mogen doen. Ik schreef dat berichtje naar die inwoner op 20 maart, toen de grenzen dichtgingen. Maar de maatregelen veranderden slag om slinger en het was niet altijd even duidelijk wat mocht en wat niet. Ik heb hier spijt van en het was geenszins mijn bedoeling de politie een mes in de rug te steken. Ik was gegrepen door het verhaal van die man. Los van dat ene misstapje hou ik me rigoureus aan de richtlijnen. Ik heb nog geen enkele ‘uitgangsvergunning’ voor Nederlanders of Belgen die de grens over willen, ondertekend. En ze vragen het me bijna allemaal.”