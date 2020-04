Toby Alderweireld berust in de situatie tijdens lockdown in Londen: “Wij als spelers hebben 0,0 inspraak”

Toby Alderweireld was te gast in Play Sports Kot, het dagelijkse discussieprogramma op Play Sports. De verdediger van Tottemham vertelde er over de drukke maanden die hij tegemoet gaat in de Premier League als de competitie nog hervat wordt. “De situatie is verre van ideaal, maar als het moet, dan moet het.”

Analist Geert De Vlieger stelt zich de vraag of het wel verantwoord is om spelers die lange tijd stilliggen opeens aan een hels tempo wedstrijden te laten afhaspelen. Op die manier vragen we toch gewoon om blessures? “Het is inderdaad niet bevorderlijk voor ons lichaam”, stelt Alderweireld. “Je gaat dat misschien niet onmiddellijk cash betalen, maar misschien wel tegen december-januari of het einde van het seizoen. We moeten gewoon volgen wat men zegt: we hebben als spelers 0,0 inspraak in deze situatie.”

De Rode Duivel blijft wel bijzonder professioneel: “Wanneer we terug moeten presteren, dan doen we ons best. Die insteek heeft iedereen in zijn hoofd: als het moet, dan gaan we gewoon door.”

In de Premier League staan in principe nog 9 wedstrijden gepland. Tottenham staat voorlopig op de achtste plek met 41 punten, dus de Spurs kunnen de resterende wedstrijden zeker nog gebruiken om alsnog Europees voetbal voor volgend seizoen af te dwingen.

