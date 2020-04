Omdat drie wat oudere vrijwilligers door de coronacrisis uitvielen, is dochter Carla dringend op zoek naar mensen die haar hulpbehoevende ouders enkele uren per dag en tijdens de nacht willen ondersteunen.

Het is puzzelen met het inzetten van thuiszorg en schoonmaakhulp of zoeken naar vrijwilligers om de week van haar hulpbehoevende ouders thuis rond te krijgen. Voor dochter Carla Goudbeen is dit haast ...