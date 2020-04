Frans vliegdekschip keert vervroegd terug: 668 matrozen besmet met coronavirus

Meer dan een derde van de matrozen van het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle heeft positief getest op COVID-19 sinds het schip zondag vervroegd terugkeerde naar Frankrijk nadat besmettingen aan boord ontdekt waren. Dit blijkt uit een voorlopige balans die woensdag bekendgemaakt werd en die nog kan oplopen.

“Op 14 april waren ’s avonds 1.767 matrozen van de marineluchtmachtgroep getest. De grote meerderheid van de tests betreft in dit stadium matrozen van het vliegdekschip. 668 bleken positief”, deelde het Franse ministerie van Defensie mee. Eenendertig van de matrozen zijn in Toulon in een militair hospitaal opgenomen, van wie één op de intensieve zorg, preciseert het ministerie.

De balans kan nog oplopen, want van “30 procent van deze tests zijn er nog geen resultaten” en er wordt ook nog verder getest.