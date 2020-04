“Geleidelijke versoepeling” vanaf begin mei

Concreet is het nog niet, maar wanneer de cijfers over het aantal ziekenhuisopnames de komende twee weken gunstig blijven evolueren, worden de strenge maatregelen vanaf begin mei “geleidelijk versoepeld.” Dat kondigde premier Sophie Wilmès (MR) aan, na de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad. Mogelijk zijn dan op kleine schaal weer meer activiteiten mogelijk, zullen meer winkels de deuren mogen openen, weliswaar onder strikte voorwaarden. Of mogen families elkaar opnieuw bezoeken, bijvoorbeeld voor een verjaardagsfeest.