Clubs willen start van nieuw voetbalseizoen zonder publiek

De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om tot en met 31 augustus geen massa-evenementen toe te laten, legt een zware hypotheek op de start van een nieuw voetbalseizoen. “Er mag gevoetbald worden, maar alleen achter gesloten deuren”, klinkt het. Wachten tot september om de competitie weer af te trappen, is voor clubleiders geen optie.

“Persoonlijk vind ik dat we moeten proberen om begin augustus te starten achter gesloten deuren”, zegt Mehdi Bayat, algemeen directeur van Charleroi en bondsvoorzitter.

Die mening wordt nu al breed gedragen binnen de Pro League, leert een navraag. “Ook al staat de gezondheid voorop, iedereen snakt ernaar dat er weer gevoetbald wordt. Economisch gezien is het belangrijk om de machine weer op gang te trappen”, vindt Bayat. “Voor alle mensen die in het voetbal werkzaam zijn, maar ook psychologisch. Hoe zou ik mijn spelers moeten uitleggen dat ze moeten trainen, maar tot september niet meer spelen? Bovendien kunnen de maatregelen nog evolueren. Wat als we nu zouden beslissen om tot september niet meer te voetballen en het verbod op massa-evenementen schuift verder op? Neen, daar wachten we beter niet op.”

Volgens Bayat onderstreept de nieuwe maatregel dat het de juiste beslissing was om de competitie stop te zetten, zeer tegen de zin van de UEFA. “Dit is een regeringsbeslissing en zal in ons dossier bij de UEFA komen. Het heeft toch geen enkele zin om te denken dat we de competitie nog kunnen afwerken, zoals sommigen opperden.”